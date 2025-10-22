Il fantasma della manovrina sulla Finanziaria, la chiave è la sanità

Le nomine di Iacolino e Firenze ancora bloccate, la Dc accelera sul voto segreto

PALERMO – Un puzzle complicato da comporre e per il quale serve tempo, anche se il calendario fornisce spazi sempre più angusti. Il caso delle nomine di Salvatore Iacolino al dipartimento Pianificazione strategica e Alberto Firenze all’Asp di Palermo ha vissuto una nuova giornata di attesa ma il governo deve accelerare per chiudere la pratica prima che l’Ars apra il dossier Finanziaria.

Prima commissione Ars, salta la seduta

A Palazzo dei Normanni oggi è saltata la nuova riunione della commissione Affari istituzionali. All’ordine del giorno soltanto la ratifica della nomina di Alessia Scorpo (cara a FdI) all’Iacp Siracusa. Le assenze della maggioranza hanno fatto sì che non si raggiungesse il numero legale ma nel centrodestra i segnali di distinguo proseguono: il meloniano Giuseppe Zitelli, infatti, era al suo posto insieme con Pd e Movimento cinque stelle. Gli altri non pervenuti.

Il duello sulle nomine in prima commissione

Nella seduta di martedì si era registrato il duello tra l’autonomista Roberto Di Mauro e il presidente della commissione Ignazio Abbate. Di Mauro aveva chiesto di inserire all’ordine del giorno anche l’approvazione della nomina di Firenze all’Asp di Palermo ma Abbate si era opposto. L’eventuale ok alla designazione di Firenze avrebbe comportato l’immediata nomina dell’ex commissario Covid di Messina alla guida dell’Asp, ma il caso Iacolino scoppiato con i malumori di Fratelli d’Italia ha bloccato anche questa assegnazione e così l’intera operazione resta nel limbo.

Alberto Firenze e Salvatore Iacolino

Firenze a Palazzo d’Orleans

Da Palazzo dei Normanni, quindi, un nuovo assist al vicino Palazzo d’Orleans, dove si cerca la soluzione al rompicapo e dove il tempo è una variabile importante. Firenze oggi è stato avvistato nella sede della presidenza della Regione ma non avrebbe incontrato Schifani, che nel frattempo lavora alla legge di stabilità 2026. La Finanziaria dovrebbe vedere la luce entro la fine del mese ma più fonti di maggioranza segnalano la necessità che “prima venga risolto il nodo Iacolino”. Il fantasma della manovra quater, di fatto, incombe sulla Finanziaria. Una soluzione sulle nomine aiuterebbe il percorso della legge di stabilità, anche se non eliminerebbe comunque tutte le cause dei malumori interni alla maggioranza.

Finanziaria, Sud chiama nord chiede un confronto

L’Esecutivo ha promesso un percorso condiviso con i partiti di maggioranza nell’elaborazione del ddl ma non sono ancora chiari i tempi di questa condivisione. Un confronto viene chiesto anche da Sud chiama nord, partito che conta tre deputati a Sala d’Ercole e che da mesi ha un atteggiamento non ostile al governo, pur non facendo parte della maggioranza. Cateno De Luca ha presentato un pacchetto di misure dal valore di 1,5 miliardi di euro. “La Finanziaria che Scn avrebbe voluto in caso di vittoria alle elezioni regionali del 2022”, ha affermato. L’ex sindaco di Messina ha lanciato anche un messaggio alla maggioranza: “Basta faide tra bande armate attraverso il voto segreto” (VIDEO).

Il gruppo parlamentare di Sud chiama nord

Voto segreto, la Dc accelera sull’abrogazione

Nel calderone finisce anche la proposta di legge messa a punto dalla Democrazia cristiana per ridurre il campo d’azione del voto segreto all’Ars, per ilq aule si dice favorevole anche l’eurodeputato Ruggero Razza. Il ddl vede come primo firmatario il capogruppo Dc Carmelo Pace. Da giorni quest’ultimo chiede agli alleati una presa di posizione a carte scoperte sul voto segreto. L’esame del testo, nelle intenzioni della Dc, dovrebbe avvenire “prima dell’esame della legge di stabilità”: una opzione che rientra perfettamente nell’accelerazione impressa negli ultimi giorni al dibattito, tuttavia i tempi rappresentano soltanto una delle tante incognite di questo autunno dell’Ars.