Il fondatore di Starbucks: “Giovani, fate orgogliosi i vostri genitori”

Howard Schultz racconta la sua storia. E non solo

PARTANNA (TP) – Il messaggio rivolto ai giovani del Belìce, davanti a una platea di più di 5.000 persone, è stato chiaro: “Fate orgogliosi i vostri genitori, studiate e fate in modo che i vostri sogni si realizzano. Noi siamo qui per impegnarci a creare sviluppo”. Così, Howard Schultz, fondatore di “Starbucks”, ieri sera in piazza Falcone-Borsellino a Partanna è intervenuto alla festa dell’agricoltore, organizzata dal Comune e dalle aziende agricole Asaro. (nella foto Schultz con l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino e l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano)

Schultz racconta la sua storia

Per Schultz quello di ieri è stato il secondo giorno vissuto nella Valle del Belìce, dopo la presentazione del Club degli agricoltori sabato a Marinella di Selinunte. Il fondatore di Starbucks è stato, dapprima, in mezzo ai coltivatori di ulivi cultivar Nocellara del Belìce che a lui, nella terrazza antistante il castello Grifeo, hanno rivolto domande, chiesto curiosità. Howard Schultz ha raccontato la sua storia di imprenditore: “Io provenivo da una famiglia modesta – ha detto – ma avevo il sogno di fare qualcosa di concreto per la mia terra; ho studiato e il mio impegno mi ha portato a diventare quello che oggi sono”.

Cos’è oggi Starbucks

Schultz, sul palco con Tommaso Asaro e il sindaco Francesco Li Vigni, ha raccontato cosa è oggi Starbucks: “Garantiamo 500 mila posti di lavoro in tutta la nostra azienda; come io ho raggiunto la mia posizione di manager, anche voi ragazzi potete farcela – ha detto Schultz rivolgendosi alla platea – so benissimo che tra di voi c’è gente che ogni giorno lavora tanto e che si impegna per condurre aziende e terreni. Il nostro obiettivo sarà sicuramente quello di far conoscere nel mondo l’olio Evo da Nocellara del Belìce prodotto da questa Valle”.

I consigli agli agricoltori

“L’opportunità offerta da Starbucks che guarda con occhio attento alle nostre produzioni è un’ottima finestra sul mondo che gli agricoltori della Valle del Belìce devono saper cogliere ha detto Li Vigni – solo così si possono raggiungere mercati che, sino a ieri, era impensabile. Bisognerà lavorare sodo per rispondere alla richiesta di milioni di litri d’olio, e sono certo che la collettività degli interessati si impegnerà al massimo”.