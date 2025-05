Palermo, il giovane pestato in via Roma: “Una violenza inaudita”

Il racconto di una delle due vittime curate all'ospedale Civico

PALERMO – “Non volevano soldi, il loro intento era solo di aggredirci fisicamente”, racconta il venticinquenne pestato in via Roma nella notte tra sabato e domenica.

Gli hanno fratturato l’orbita oculare e il setto nasale. Il giovane è stato curato all’ospedale Civico di Palermo. L’amico ha rimediato forti contusioni. “Picchiavano a mani nude” con una violenza inaudita.

“Siamo stati vittima di un branco di violenti”, aggiunge il ragazzo. Erano in sette o otto, di età compresa fra i 16 e i 21 anni. Una banda che di notte si aggira nel centro storico in attesa di individuare le loro vittime.

Questa volta è capitato a due amici che intorno alle 2:30 stavano andando a riprendere la macchina parcheggiata in via Perez. Camminavano a piedi sul marciapiede in via Roma quando un motorino elettrico ha rischiato di investirli. Era un pretesto per cercare lo scontro, che i due ragazzi hanno fatto di tutto per evitare.

Il branco non la pensava alla stessa maniera, l’aggressione andava compiuta altrimenti fine del divertimento. E così hanno atteso che le vittime imboccassero la più isolata via Fiume. Evidentemente hanno pedinato i due giovani e si sono appostati.

Sono scesi dai motorini elettrici, li hanno accerchiati e hanno iniziato a massacrarli a mani nude. La cronaca cittadina è piena di episodi simili. Bande di giovanissimi escono di casa per mettere a segno violente aggressioni e ribadire la loro supremazia. Sulla vicenda indagano i carabinieri.