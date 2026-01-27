Il gruppo Dc all’Ars rialza la testa: “Partito compatto, nessuna divisione”

In Sicilia i centristi sono guidati da tre commissari

PALERMO – “La Democrazia cristiana torna oggi in Aula per mettere in campo azioni concrete a difesa del territorio siciliano e dei cittadini. Il partito non arretra, non si divide e non si lascia distrarre da dinamiche marginali, ma continua a lavorare, forte della fiducia dei propri sostenitori”. Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo parlamentare della Dc all’Ars.

“La base della Dc è solida”

“Negli ultimi giorni si sono svolte assemblee territoriali molto partecipate e politicamente vive, segno di una base solida che non si riconosce nelle polemiche, ma nel lavoro quotidiano, nella costruzione di consenso e nella difesa dei territori, rilanciando con forza il proprio ruolo nello scenario regionale”, prosegue la nota.

“Partito compatto e determinato”

I centristi al momento sono guidati in Sicilia da un triumvirato composto da tre commissari. “Il partito rimane compatto, determinato e pienamente operativo in tutte le province e le poche e isolate fuoriuscite non rappresentano né un problema politico né una preoccupazione organizzativa – si legge ancora -. La base della Democrazia cristiana resta, infatti, salda, convinta e coerente, consapevole del progetto politico che stiamo portando avanti e della sua credibilità nel tempo. La Dc non è un contenitore occasionale, ma una comunità politica strutturata, con valori chiari e una classe dirigente diffusa”.

E infine: “La Dc è e sarà un interlocutore leale, ci aspettano ancora tanti obiettivi da raggiungere e continueremo a lavorare per realizzare il programma politico. Nel Parlamento regionale esiste un gruppo politico compatto, con una rappresentanza territoriale reale e una capacità di mobilitazione che nessuno può ignorare, che continuerà a lavorare per il bene comune, rafforzando la propria presenza e guardando alle prossime sfide elettorali con entusiasmo, responsabilità e speranza”.