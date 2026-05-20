I traffici di droga gestiti via chat

PALERMO – L’uomo chiave dei traffici di droga a Santa Maria di Gesù era Gabriele Pedalino, condannato a trent’anni perché è stato uno degli esecutori materiali dell’omicidio di Mirko Sciacchitano, assassinato nel 2015.

Il suo nome apre l’elenco delle 26 persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare. Il giudice per le indagini preliminari Lirio Conti ha accolto la richiesta della procura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia.

L’anno scorso nel blitz dei 181, Pedalino ha ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare per mafia. Ora emerge che dal carcere ha continuato a gestire gli affari della droga usando un cellulare. Sarebbe stato lui a impartire gli ordini ad Antonino La Mattina, Mario Mirko Brancato, Vincenzo Toscano, Giuseppe Orlando e Giuseppe Foti. Fino all’anno scorso erano tutti liberi poi sono finiti in carcere anche La Mattina e Brancato.

La droga veniva importata da Campania e Calabria e riempiva le piazze di Santa Maria di Gesù e Villaggio Santa Rosalia. I soldi finivano in una cassa comune, così hanno ricostruito i poliziotti della squadra mobile e i carabinieri del Ros wers questo è il punto. Sono stati poi ricostruiti i rapporti con un altro gruppo che sarebbe guidato a Giuseppe Bronte. Molte volte usavano parole in codice come “puzza”, “007”, “bianca”, “palline” e “minuti”.

C’erano occasioni, però, in cui si sono lasciati scappare chiaramente la parola “cocaina”. Per cercare di non essere intercettati usavano due chat signal, una denominata “fratelli’ e l’altra “i fuorilegge”.

In carcere finiscono: Samuele Bologna, 44 anni, Mario Mirko Brancato, 27 anni, Giuseppe Bronte, 31 anni, Giuseppe Campisi, 28 anni, Alban Cjapi, 35 anni, Gennaro Frontoso di Pomigliano d’Arco, 41 anni, Gennaro Gargarelli di Napoli, 45 anni, Antonino La Mattina, 33 anni, Carmelo La Mattina, 45 anni, Filippo Maniscalco, 32 anni, Vincenzo Mastrosimone, 38 anni, Domenico Mercuri Cinquefondi, 36 anni, Giuseppe Orlando, 32 anni, Gabriele Pedalino, 29 anni, Francesco Walter Reitano di Sant’Agata di Militello, 49 anni, Guido Riccardi, 40 anni, Lorenzo Scarantino, 31 anni, Alessandro Scelta, 31 anni, Domenico Scelta, 26 anni, Vincenzo Selvaggio, 34 anni, Vincenzo Toscano, 38 anni.

Arresti domiciliari per Francesco D’Amore, 31 anni, Salvatore Di Dio di Salemi 43 anni, Giuseppe Foti, 20 anni, Domenico Quattrocchi, 25 anni.