Il maltempo non molla la Sicilia, allerta gialla anche per domenica

L'avviso della Protezione civile

PALERMO – La Protezione civile della Regione ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani. A Palermo, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla.ù

Lo stesso grado di allerta è previsto anche per tutto il versante settentrionale della Sicilia. Interessate, quindi, anche alcune parti delle province di Trapani e Messina. Su tutto il versante settentrionale dell’Isola, quindi, “persistono le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e sulle coste esposte ai venti occidentali – come si legge nell’avviso -. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Persistono venti di burrasca dai quadranti occidentali e mareggiate lungo le coste esposte”.