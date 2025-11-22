 Sicilia, allerta meteo anche per domenica
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Il maltempo non molla la Sicilia, allerta gialla anche per domenica

L'avviso della Protezione civile
METEO
di
1 min di lettura

PALERMO – La Protezione civile della Regione ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani. A Palermo, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla.ù

Lo stesso grado di allerta è previsto anche per tutto il versante settentrionale della Sicilia. Interessate, quindi, anche alcune parti delle province di Trapani e Messina. Su tutto il versante settentrionale dell’Isola, quindi, “persistono le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e sulle coste esposte ai venti occidentali – come si legge nell’avviso -. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Persistono venti di burrasca dai quadranti occidentali e mareggiate lungo le coste esposte”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI