Il mare non ha barriere: alla scoperta delle Isole dei Ciclopi

L'iniziativa di inclusione e accessibilità.

Ad Acitrezza, borgo marinaro di Aci Castello, si è svolta la prima iniziativa di inclusione e accessibilità al mare organizzata dall’Associazione 20novembre1989Onlus, realizzata con l’Autorità dell’Area Marina protetta Isole dei Ciclopi, di Acitrezza, diretta dal dott. Riccardo Strada, con il supporto rilevante della Lega Navale di Acitrezza, rappresentata dal Presidente Contrammiraglio Agatino Catania.

E’ stata un giornata ricca di emozioni, in quanto l’esperienza unica di uscire in mare con la barca dal fondo trasparente della Riserva ha consentito ai tanti minori e ragazzi con disabilità e ai loro genitori di potere ammirare e conoscere la ricca fauna ittica e flora marina che caratterizza lo splendido scenario delle Isole dei Ciclopi. I bambini e i ragazzi erano molto emozionati nel fare un esperienza unica che non avevano mai fatto.

“L’associazione ringrazia, il dott. Strada e il suo equipaggio per la disponibilità e sensibilità dimostrata, il Pres. della Lega Navale di Aci Trezza, nonchè i soci della Lega presenti. L’uscita in mare nella Riserva, si inserisce in un progetto più ampio di inclusione e accessibilità al mare frutto di un protocollo sottoscritto di recente dall’associazione 20 novembre 1989 Onlus e la Lega Navale di Aci trezza, con un programma di vela solidale che vedrà impegnati diversi ragazzi con disabilità alle prese con piccoli percorsi velici di autonomia in barca”, si legge in una nota.