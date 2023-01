Il Palermo torna subito in campo per preparare la sfida contro il Bari

Al “Tenente Onorato” di Boccadifalco

PALERMO – In questa mattina di domenica 15 gennaio, a Boccadifalco, il Palermo è tornato in campo per iniziare la preparazione in vista della gara casalinga di venerdì prossimo contro il Bari.

Dopo il pareggio per 3-3 contro il Perugia, programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che contro i biancorossi hanno disputato più di 45 minuti di gioco.

Il resto del gruppo ha svolto un’attivazione tecnica, esercitazioni tattiche su situazioni offensive ed una partita a tema.