 Il presidente Mattarella venerdì e sabato a Palermo e a Cefalù
Il presidente Mattarella venerdì e sabato a Palermo e a Cefalù

Il Capo dello Stato visiterà lo stabilimento Fincantieri. Il giorno dopo al Duomo della cittadina normanna
QUIRINALE
di
PALERMO – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita venerdì prossimo, 23 gennaio, agli stabilimenti della Fincantieri a Palermo. Il giorno dopo, sabato, alle 10, sarà a Cefalù per presenziare in cattedrale al convegno “Mediterraneo: mare di pace?”. I due impegni compaiono nell’agenda di Mattarella, nel sito del Quirinale. 

