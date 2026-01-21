Il presidente Mattarella venerdì e sabato a Palermo e a Cefalù

PALERMO – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita venerdì prossimo, 23 gennaio, agli stabilimenti della Fincantieri a Palermo. Il giorno dopo, sabato, alle 10, sarà a Cefalù per presenziare in cattedrale al convegno “Mediterraneo: mare di pace?”. I due impegni compaiono nell’agenda di Mattarella, nel sito del Quirinale.
