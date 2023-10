Il sindaco di Misterbianco alla convention di Fi: “È un partito attrattivo”

Le parole da Monza di Corsaro

CATANIA – “Forza Italia diventa sempre più attrattiva e si apre al contributo concreto di sindaci e amministratori locali, la spina dorsale politica e amministrativa dell’Italia. Lo dimostra la grande assemblea qui a Monza, dove abbiamo raccontato l’esperienza di buongoverno che stiamo attuando a Misterbianco”. Così il sindaco di Misterbianco (Catania) Marco Corsaro, unico primo cittadino siciliano a intervenire Assemblea nazionale degli enti locali di Fi, alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani.

Lo spazio politico

“Il partito ha grande spazio politico davanti – prosegue Corsaro -. I tanti amministratori e sindaci azzurri diventano fondamentali per intercettare gli elettori, con la forza del loro esempio. Esempio di capacità, concretezza e cultura del fare che è poi il messaggio che solo FI incarna in Italia”.

L’esperienza in Sicilia

“Stiamo governando una città grande, popolosa e dinamica della Sicilia – prosegue Corsaro -. Misterbianco aspira a diventare un modello di rigenerazione urbana, economica e sociale, in ambito regionale e oltre. Siamo impegnati a far correre la macchina amministrativa, ma chiediamo al Governo nazionale di sostenere gli sforzi dei Comuni nel garantire i servizi ai cittadini. Occorre rafforzare le cinghia di trasmissione fra enti locali e Roma, in questo senso anche Forza Italia può dare un contributo determinante grazie alla sua numerosa e preparata classe dirigente articolata sul territorio», conclude il primo cittadino Corsaro.