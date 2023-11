Il sindaco e il magnate: gnocchetti e tanti ‘Palermo è bellissima’ FOTO

L'incontro a Villa Niscemi

1' DI LETTURA

PALERMO- Si sono incontrati a Villa Niscemi il miliardario giapponese e il sindaco della città da lui medesimo ‘affittata’ in porzioni significative per il suo compleanno. Mr. Kaoru Nakajima e il professore Roberto Lagalla si sono piaciuti e non poteva essere diversamente, visto che è stato il primo cittadino a difendere i dettagli più discussi della sua visita, nel botta a risposta a distanza con il presidente della Regione, Renato Schifani.

Mr. Nakajima, aiutato da una carrozzina (alle volte si appoggia sul bastone), dopo avere percorso il viale d’ingresso, ha abbracciato Lagalla nel corso di un incontro conviviale che era stato programmato e che rappresenta un omaggio a Palermo. Menù di un gustosissimo pranzo: bruschette, cruditè di pesce, gnocchetti e tanto altro. E tanti “Palermo is beautiful”, “Palermo è bella”, mormorati dall’imprenditore, come già era accaduto al Teatro Massimo. Domani il ‘convegno’ sempre al Teatro Massimo e il ricevimento al Teatro Politema. Il sindaco di Palermo non sarà al Politeama. La città verrà rappresentata dal vicesindaco, Giampiero Cannella.