Le parole del presidente Veneziano

2' DI LETTURA

PALERMO – “La percezione dello stato dell’amministrazione siciliana e della sua presumibile capacità di rispondere alle sollecitazioni derivanti dall’attuazione nella Regione dei programmi di investimento oggetto, tra l’altro, del Pnrr, è tutt’altro che positiva”. Così il presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Salvatore Veneziano, nella sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023.

Un giudizio duro

“Tale giudizio discende non solo dal generico rilievo – già svolto l’anno scorso, ma ribadito anche quest’anno – di una perdurante, oggettiva, criticità nei rapporti tra cittadini ed amministrazioni denotanti un elevato grado di inefficienza della pubblica amministrazione, incapace di onorare oltre che le proprie obbligazioni (ottemperanze), anche gli elementari doveri procedimentali (silenzi e accessi), ma soprattutto dal rilevato calo dei contenziosi in materie che possono denotare lo svolgimento di attività amministrative qualificate, quali le autorizzazioni e concessioni, così come gli appalti”.

Difficoltà nella semplificazione

E ancora: “Particolarmente preoccupante appare il decremento (-44) di ricorsi trattati con il rito accelerato per appalti, significativo delle difficoltà in ordine amministrativo di concretizzare le misure di cosiddetta semplificazione e rilancio del settore adottate proprio allo scopo di contrastare gli effetti economici depressivi della pandemia e finanziate dalle prime risorse accreditate dalla Unione europea nell’ambito del Pnrr”.

“Legislazione modesta, speriamo in alto profilo Schifani”

“La legislazione siciliana risulta essere di ‘modesta’ qualità e sembra aver rinunziato a riforme di ampio respiro. L’insediamento in Regione di Renato Schifani, proveniente da una esperienza politica di altissimo profilo, speriamo possa contribuire ad imprimere un diverso e ampio orizzonte”, ha aggiunto Veneziano.

Lagalla: “Dal Tar contributo prezioso”

“L’inaugurazione dell’anno giudiziario è l’occasione per sottolineare l’importanza e il prezioso contributo che il Tar fornisce nell’affermazione della legalità in ambito amministrativo a livello regionale e lo sforzo che i giudici amministrativi hanno messo in campo nello smaltire l’arretrato dei contenziosi, soprattutto dopo i difficili anni della pandemia”. Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha partecipato stamani all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar Sicilia.