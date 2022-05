Il TeLiMar a Salerno per Gara2 delle semifinali playoff

Il Club dell’Addaura arriva all’appuntamento dopo la vittoria netta di Palermo

Passa da Salerno la qualificazione alle Finali per il 5° posto del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1 per il TeLiMar, che domani, sabato 14 maggio, alla Piscina Simone Vitale affronterà la Rari Nantes in Gara 2 delle Semifinali. Il Club dell’Addaura arriva all’appuntamento dopo la vittoria netta di Palermo, ma con la consapevolezza che in terra campana sarà tutta un’altra storia. Fischio d’inizio alle ore 19 agli ordini degli arbitri romani Petronilli e Navarra. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto.



Ci tiene ancora a sottolineare la “bella prova di venerdì scorso”, l’allenatore Gu Baldineti, secondo il quale “è stata un’ottima gara da parte nostra a dispetto della situazione generale difficile tra infortuni e positività al Covid19 – fa notare –. Siamo stati un intero mese ad allenarci in otto, considerando anche gli infortuni di Nicosia e Turchini, così come l’assenza dei vari giocatori impegnati con le nazionali. Solo in questi giorni stiamo tornando finalmente verso la normalità. L’unico assente sarà Turchini, che ne avrà ancora per un po’ con l’infortunio alla mano. La squadra, venerdì, pur essendo rimaneggiata ha risposto molto bene, specialmente con una grande prova difensiva. Siamo però consci del fatto che domani a Salerno sarà un’altra partita. Ogni volta e soprattutto in occasione dei play-off – dice il tecnico ligure – si inizia da capo e ogni partita è sicuramente diversa dall’altra. Il nostro obiettivo, arrivati sin qui, è cercare di chiudere la serie in due partite”. Baldineti, dunque, chiederà solo una cosa ai suoi giocatori: “Voglio che siano molto concentrati, perché a volte vittorie così nette come quella casalinga della scorsa settimana portano un po’ a pensare di poter gestire senza pensieri il ritorno. Non è così – avverte –, perché la Rari Nantes Salerno è un’ottima squadra, che in casa sua ha messo in difficoltà molti avversari. È una squadra che può batterci, quindi dobbiamo giocare innanzitutto con la testa”.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Il recupero di due titolari rispetto a Gara 1, giocato benissimo e che ci ha regalato una bella e netta vittoria in casa contro il team dell’amico Presidente Enrico Gallozzi, non deve illuderci. Sarà una vera battaglia nella caldissima vasca salernitana. Se non saremo perfetti rimbalzeremo a Gara 3, rischiando a quel punto tantissimo. Siamo molto soddisfatti per la eccellente coppia arbitrale designata dal GUG per questo insidiosissimo match”.



LE FORMAZIONI



Rari Nantes Salerno: 1.Santini, 2.M.Luongo, 3.Esposito, 4.Sanges, 5.Gluhaić, 6.Gallozzi, 7.Tomasic, 8.Cuccovillo, 9.Elez, 10.Parrilli, 11.Fortunato, 12.Pica, 13.Taurisano – Allenatore: Matteo Citro



TeLiMar: 1.Nicosia, 2.Del Basso, 3.Fabiano, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Giliberti, 8.Marziali, 9.Lo Cascio, 10.Irving, 11.Lo Dico, 12.Basic, 13.De Totero – Allenatore: Marco Gu Baldineti



Arbitri: Arnaldo Petronilli e Bruno Navarra, entrambi di Roma – Delegato: Roberto Verde