Il TeLiMar ai Campionati Italiani Fisdir in vasca corta

"Pronti per questa sfida"

Tutto pronto per chiudere in bellezza la stagione agonistica 2022 per il settore paralimpico del TeLiMar, che sarà impegnato a Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena, dal 3 al 6 novembre per i Campionati Italiani Nuoto Paralimpico Fisdir in vasca corta. Un appuntamento inserito in calendario solo tre mesi fa, con il Club dell’Addaura che a causa della chiusura della piscina olimpica comunale di Palermo non è riuscito a prepararsi in modo completo.

Per il TeLiMar gareggeranno gli atleti con sindrome di Down del settore agonistico categoria C21: Chiara Siragusa (50 dorso, 50 farfalla, 50 rana), Giuseppe Di Marzo (50 stile libero, 100 sl, 200 sl), Filippo Talluto (50 fa, 50 sl, 100 sl), Giuseppe Zarbo al debutto in questa categoria, dopo aver gareggiato nella categoria promozionale (50 sl, 50 fa, 100 sl) ed il giovane alcamese Giuseppe Agnello (50 ra, 100 ra, 50 sl).

“VOGLIOSI DI CONQUISTARE MEDAGLIE”

“La stagione del nuoto paralimpico finisce alla grande – dice il tecnico del settore paralimpico, Ada Cipolla –. Sicuramente l’evento, che viene spesso organizzato nel periodo marzo-aprile, vedrà tutti gli atleti non tanto pronti cronometricamente, ma sicuramente vogliosi di conquistare medaglie nelle loro categorie in vasca da 25 metri. I nostri allenamenti – continua Ada Cipolla –, sono iniziati i primi del mese di ottobre. Per l’occasione, siamo stati ospitati dall’ ASD Il Sottomarino di Palermo, a seguito della chiusura della piscina comunale per problemi strutturali. I ragazzi, però, si sono sempre dimostrati vogliosi e pieni di entusiasmo, sopportando notevoli carichi di lavoro che ci fanno ben sperare. Purtroppo, il regolamento tecnico della Fisdir non prevede la disputa delle staffette. Questo ci priverà di qualche medaglia, che invece siamo riusciti a conquistare a Chianciano durante gli Assoluti Estivi in vasca lunga”.

Un fuori programma per il Club palermitano: “Malgrado gli impegni internazionali della società con le squadre di pallanuoto di A1, del canottaggio olimpico e di quello paralimpico – sottolinea il direttore tecnico Gaspare Ganci –, anche questa trasferta si farà, grazie agli sforzi economici del Presidente Marcello Giliberti e di tutta la dirigenza del TeLiMar settore nuoto paralimpico, che ci ha sempre motivato e stimolato a partecipare a tutte le attività nazionali. La nostra programmazione – prosegue – non prevedeva la partecipazione a questo evento, che fino al mese di giugno non era in calendario. Dopo aver vinto il Titolo regionale di categoria (C 21) sia nel nuoto che in atletica leggera, però, siamo pronti per questa sfida e per dare altre soddisfazioni ai nostri colori e a tutte le persone che contribuiscono a portare avanti questa attività”.

Quella di Colle di Val d’Elsa sarà una bella occasione di confronto, con gli atleti del TeLiMar che ritroveranno buona parte della spedizione Azzurra reduce dalle 31 medaglie del Mondiale Dsiso disputato ad Albufeira, in Portogallo: “Siamo molto felici di incontrare di nuovo gli atleti incrociati al Campionato italiano. Sarà anche l’occasione per tirare le somme con tutti gli allenatori in vista del 2023, ascoltando le loro proposte e quelle dello staff tecnico della Nazionale”, conclude Ganci.