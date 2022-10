Il TeLiMar prima sconfitto dal Team Strasbourg, poi vittorioso con il Vk Valis

Croce e delizia le prime due sfide in Len Euro Cup del club dell'Addaura

Esordio amaro nel turno preliminare di LEN Euro Cup per il TeLiMar Palermo. A Kranjskagora, in Slovenia, il Club dell’Addaura cede ai francesi del Team Strasbourg 13-16. Molta imprecisione e un po’ di sfortuna, in una gara giocata a ritmi serratissimi da entrambe le compagini per tutti e quattro i tempi. I palermitani sempre sopra di una rete nel primo parziale, vedono il recupero degli avversari già nella seconda frazione. Remuntada dei siciliani in avvio della seconda metà del match, ma alla lunga vengono fuori gli uomini di Amardeilh. Domani alle 10 la seconda giornata, che vedrà i ragazzi del Presidente Giliberti affrontare i serbi del Vk Valis, che hanno vinto 8-4 con i padroni di casa. Nell’altra partita di giornata, il Budapesti Honvéd ha battuto 11-7 il CN Terrassa.

In data odierna, venerdì 14 ottobre, il TeLiMar invece torna alla vittoria in Europa. Nella seconda giornata del turno preliminare di LEN Euro Cup, a Kranjskagora, in Slovenia, il Club dell’Addaura batte i serbi del Vk Valis 24-16. Partita in discesa per gli uomini guidati da Gu Baldineti, che, però, si complicano la vita non riuscendo a concretizzare le molte situazioni di superiorità. Gli avversari, così, si rifanno sotto nel terzo tempo, approfittando del cambio di portiere per i palermitani. Nell’ultimo quarto emergono, per, le forze in vasca, con i siciliani che possono rifiatare in vista della sfida di questa sera alle 20.20 con il Budapesti Honvéd.

I TABELLINI

LEN Euro Cup – turno preliminare – prima giornata – TeLiMar vs Team Strasbourg

TeLiMar: Jurisic, Del Basso 4, Vitale 1, Di Patti, Giorgetti, Hooper 6 (1 rig.), Giliberti, Pericas 1, Lo Cascio, Fabiano, Lo Dico, Irving 1, De Totero – Allenatore: Gu Baldineti

Team Strasbourg: Dorn, Chion 1, Bachelier, Mehdi, Canovas, Popadic, Vitrant 3, Buha 3, Denux, Misic 3, Zivkovic 4, Petkovic 2, Fontani – Allenatore: Marc Amardeilh

Arbitri: Nikolaos Boudramis (GRE), Akif Uz (TUR)

Parziali: 5-5; 3-5; 2-3; 3-3 – Superiorità: TeLiMar 6/10 + 2 rig (1 fallito da Giorgetti nel I tempo); Strasbourg 6/12 + rig parato da Jurisic nel II tempo.

Note: Usciti per limite di falli Di Patti e Irving (TeLiMar) nel terzo tempo, Denux (Strasbourg) nel quarto tempo.

LEN Euro Cup – turno preliminare – seconda giornata – TeLiMar vs Vk Valis 24-16

TeLiMar: Jurisic, Del Basso, Vitale 3, Di Patti 2, Giorgetti 2, Hooper 7, Giliberti, Pericas 1, Lo Cascio 1, Fabiano, Lo Dico, Irving 8, De Totero – Allenatore: Gu Baldineti

Vk Valis: Bulajic, Sofranac 4 (1 rig.), Rouwenhorst, Bursac, Arsenovic 2, Posmuga 1, Radanovic 2 (su rig.), Yazdankhah 1, Baucalo 3, Andelic 1, Almasi, Mitrovic 2, Popadic – Allenatore: Robert Frankson

Arbitri: Peter Balzan (MLT), Frank Ohme (GER)

Parziali: 7-3; 5-3; 5-8; 7-2 – Superiorità: TeLiMar 6/15; Vk Valis 5/10 + 3 rigori

Note: Usciti per limite di falli Giorgetti (TeLiMar) e Almasi (Valis) nel terzo tempo, Lo Dico (TeLiMar) nel quarto tempo.