Il tragico incidente sulla Palermo – Messina: muore l’operaio 43enne

Tre giorni di sofferenze

MESSINA – Non ce l’ha fatta purtroppo l’operaio albanese di 43 anni rimasto gravemente ferito sabato sera in un incidente sull’autostrada A20, all’altezza di Acquedolci e al quale era stata amputata una gamba.

L’incidente e le gravi conseguenze

L’uomo era stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico già nella notte tra sabato e domenica al Policlinico di Messina dove era giunto in elisoccorso. Il 43enne viaggiava sul lato passeggeri di un furgone preso a noleggio, condotto da un imprenditore della zona nebroidea con cui stava facendo rientro a casa.

Per cause in corso di accertamento, su un viadotto il furgone è finito contro un carro attrezzi che si trovava ai margini della carreggiata.

