Impero assiro e nuove scoperte: due seminari a Palermo

Le iniziative oggi e domani, 30 e 31 marzo

1' DI LETTURA

La leggenda rinata degli assiri e delle vie d’acqua e d’arte lungo il corso del fiume del Tigri che, dal nord dell’attuale Kurdistan iracheno finalmente riaperto agli scavi, conducevano alla loro magnifica capitale, Ninive. In programma a Palermo due seminari, condotti dall’archeologo e professore universitario Daniele Morandi Bonacossi: il primo, oggi giovedì 30 marzo alle 17 nell’edificio 15, piano ottavo, Gipsoteca, del Campus universitario di viale delle Scienze, per il Dottorato di ricerca in Patrimonio culturale dell’Università di Palermo. Morandi Bonacossi, docente dell’Università di Udine, illustrerà le ultime scoperte e il tema “Il canale e il complesso di arte rupestre assiro di Faida tra ricerca scientifica, protezione e valorizzazione”. Introduzione di Gioacchino Falsone, docente dell’Università di Palermo. Domani, venerdì 31 marzo, invece, nel Museo Pasqualino, nell’omonima piazzetta alle spalle di piazza Marina, il docente parlerà di “Assiria – La costruzione di un impero”. Introduzione di Chiara Portale.