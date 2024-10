In marcia lungo la via Francigena, escursionista si accascia e muore

Il corpo recuperato dal Soccorso alpino

PALERMO – Un escursionista è morto a Sclafani Bagni, in provincia di Palermo. I tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti per prelevare il cadavere da una zona impervia nei pressi delle terme.

Il malore lungo la via Francigena

L’uomo, un sessantasettenne di Carrara, Mario Ciali, stava percorrendo la via Francigena siciliana in compagnia di un amico medico quando ha accusato forti dolori al petto e si è accasciato a terra. Il compagno, compresa subito la gravità della situazione, ha chiamato il 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso alpino.

Il soccorso

Un medico sbarcato intanto sul posto dall’elicottero della Seus, ha tentato di rianimare l’uomo ma alla fine ne ha constatato il decesso. A quel punto gli uomini del Soccorso Alpino, autorizzati dai carabinieri e dal magistrato di turno, non hanno potuto fare altro che raggiungere il luogo della disgrazia, imbarellare la salma e trasportarla sulla strada.