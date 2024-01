In memoria di Gregory Bongiorno, un siciliano dalla faccia pulita

Un anno dopo la scomparsa del presidente di Sicindustria

Da un anno manca Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria, stroncato da un arresto cardiaco, a quarantasette anni. Manca alla sua famiglia, ai suoi amici, alla sua comunità e alla Sicilia. Era un’’ape industriosa’, uno che ci dava dentro.

Si era laureato in economia aziendale, guidava l’Agesp che si occupa di rifiuti e che adesso è nelle mani salde della sorella, Silvia, da sempre accanto a lui. Non era stata un’infanzia facile quella dei ragazzi Bongiorno, cresciuti da Mimma, la madre, che dopo la morte prematura del marito si era messa al timone di famiglia e azienda, con risolutezza.

Gregory, nel ricordo di tanti, era rimasto un ragazzo semplice, dalla faccia pulita, sempre sulla consueta rotta dell’impegno. Un tipo schivo e concreto che non si perdeva in cerimonie e non amava la retorica. Un siciliano di cui andare orgogliosi. Oggi, sarà celebrata, alle sei di sera, una Messa, nella chiesa di San Giuseppe a Castellammare del Golfo. E sarà un modo per ritrovarsi e ritrovare quel ragazzo dalla faccia pulita, un anno dopo.