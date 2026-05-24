Ingresso dalle 16 alle 24, fino a domenica 7 giugno

È stata inaugurata la 71° Fiera Campionaria del Mediterraneo e resterà aperta fino a domenica 7 giugno, tutti i giorni dalle 16 alle 24. Il taglio del nastro è stato a cura dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e del presidente di Mediexpo Massimiliano Mazzara.

“Tante aziende espongono i loro prodotti – spiega l’assessore Tamajo -. La fiera è un momento importante in cui si cresce, in cui si instaurano relazioni commerciali e si rafforza la competitività delle aziende. Ed è un modo anche per rievocare le tradizioni e la cultura della nostra Sicilia”.

“È cresciuto il numero degli espositori locali, nazionali e internazionali – dice Mazzara di Mediexpo -. Ci auguriamo lo stesso successo degli anni passati”.

Fiera del Mediterraneo a Palermo, spettacoli gratuiti ogni sera

Non manca l’area food nella parte centrale della Fiera e in un’area più vasta anche il Luna Park per accogliere e far divertire i più giovani. Un ricco calendario di eventi, sotto la direzione artistica di Sasà Taibi di Rta, allieterà ogni sera con spettacoli gratuiti.

Nel giorno della memoria anche la Fiera del Mediterraneo ha ricordato Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Presente all’inaugurazione, infatti, anche Antonio Vassallo, il primo ad arrivare sul luogo della strage il 23 maggio del 1992 a Capaci e autore della scritta “No Mafia” che domina dall’alto l’autostrada.