Incendi e fiamme alte a Palermo e provincia: Canadair in azione

Al lavoro anche i vigili del fuoco e la forestale

1' DI LETTURA

PALERMO – Il grande caldo e lo scirocco di oggi, 19 ottobre, stanno causando diversi incendi a Palermo e provincia.

Un primo rogo si è verificato nello spartitraffico di viale Regione Siciliana, all’altezza del Motel Agip. Altro incendio in via Ernesto Basile, dove sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco.

In provincia, in particolare a Caccamo e Termini Imerese, sono in corso le operazioni da parte dei canadair, elicottero, pompieri e forestali.

Altri incendi ad Altofonte e a Misilmeri, in contrada Piano Stoppa.

L’allerta incendi per oggi era già stata diramata dalla protezione civile.