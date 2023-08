Incendi e paura nel Palermitano: minacciate abitazioni, bruciati animali

Corsa contro il tempo a Monreale, guarda il filmato

MONREALE (PALERMO) – Ancora incendi nel Palermitano, minacciate abitazioni a Monreale, animali bruciati vivi a Corleone. Ecco cosa sta accadendo

Minacciate abitazioni a Monreale

Un incendio è divampato nel palermitano, a Pezzingoli, nei pressi dell’Acquapark. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile che hanno chiesto l’intervento dei mezzi aerei. Le fiamme hanno già divorato diversi ettari di macchia mediterranea e minacciano le abitazioni.

Corleone

Un incendio è divampato questo pomeriggio in capannone pieno di fieno e una stalla a Corleone, in contrada Bicchinello.

Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Nel rogo sono morti alcuni animali.

Le fiamme non sono del tutto spente. Successivamente i tecnici dei pompieri e i carabinieri della compagnia indagheranno per stabilire le cause del rogo.