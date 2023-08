Incendi, il Pd e la delibera della giunta siciliana: “Schifani si crede il premier”

Barbagallo annuncia una interrogazione al ministro Piantedosi

PALERMO – “Delibera di Giunta incostituzionale”. L’accusa arriva dal deputato nazionale del Pd, Anthony Barbagallo, in riferimento al provvedimento adottato dal governo Schifani nei giorni dell’emergenza incendi in Sicilia. “Riteniamo che la delibera su ‘Gravi eventi calamitosi – Istituzione tavolo tecnico’ emessa il 27 luglio scorso dalla giunta regionale guidata da Renato Schifani, all’indomani dei gravi incendi che hanno devastato l’intera Isola, mostri evidenti profili di incostituzionalità – sostiene Barbagallo -. La delibera infatti prevede l’istituzione di un tavolo tecnico attorno al quale devono riunirsi tutti gli organi dello Stato preposti al controllo del territorio, dal prefetto di Palermo che ne sarebbe anche il coordinatore al questore di Palermo anche in rappresentanza degli altri questori dell’Isola, ai comandanti regionali di guardia di finanza e carabinieri, ai dirigenti regionali del dipartimenti dei Protezione civile, 118 e Corpo forestale”.

Interrogazione al ministro Piantedosi

Barbagallo, che guida il Pd in commissione Trasporti alla Camera, sull’argomento intende presentare una interrogazione urgente al ministro degli Interni Matteo Piantedosi: “Chiederemo al ministro Piantedosi se – spiega – questa delibera sia il frutto di un accordo preventivo con gli organismi dello Stato e se così fosse questo accordo noi vorremmo vederlo e leggerlo poiché lo riteniamo palesemente incostituzionale. Oppure, ancora una volta, il presidente della Regione Siciliana ha travisato il suo ruolo e non ha compreso, ad un anno dalla sua elezione, che non è tra le prerogative del presidente della Regione siciliana disporre, con delibere di giunta, degli organismi preposti al controllo del governo centrale”.