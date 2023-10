Incendi nel Palermitano, ferrovia minacciata dalle fiamme

Le zone interessate

1' DI LETTURA

PALERMO – Vigili del fuoco e forestali impegnati anche oggi in provincia di Palermo per fronteggiare alcuni incendi. Un rogo sono divampato a Ventimiglia di Sicilia è ancora attivo. Se non cambiano le condizioni climatiche domani mattina dovrebbe intervenire un canadair per spegnere l’incendio. Fiamme anche tra Montemaggiore Belsito e Sciara nella zona della provinciale. Le fiamme starebbero interessando anche la linea ferrata. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco e della forestale.