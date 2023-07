Incendi a San Giorgio, anche case bruciate: “Non lasciateci soli” VIDEO

In un video, la devastazione che i roghi della scorsa settimana hanno causato alla periferia Sud di Catania, distruggendo abitazioni e auto.

1' DI LETTURA

CATANIA – Non era solo un incendio di sterpaglie. I residenti del quartiere di San Giorgio, a Catania, non accettano che il rogo dello scorso martedì nel loro rione venga liquidato come fuoco in mezzo ad aree verdi e incolte. Perché da lì le fiamme sono arrivate ad automobili e abitazioni, in qualche caso distruggendole. “Non accettiamo di essere ignorati“, dice a LiveSicilia Nino, mostrando l’abitazione in fiamme del figlio.

“Speriamo di non essere abbandonati – continua – Vorremmo essere sicuri che anche il Comune intervenga, che non ci lasci da soli”. Affinché sia noto a tutta la città che a San Giorgio ci sono cittadini che hanno perso tutto nei giorni in cui l’intera Sicilia bruciava. L’attenzione dei media locali, in quei momenti, era tutta rivolta verso le zone di Acireale e di Giarre: da Valverde ad Aci Catena, passando per le frazioni acesi e Riposto, i roghi hanno travolto case, scuole, aziende e attività ricettive. Nello stesso contesto, in una delle giornate più calde, anche la periferia Sud di Catania ha subito ingenti danni. Come si vede nelle immagini che siamo in grado di mostrare.