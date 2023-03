Incendio a bordo del traghetto, inviato elicottero da Catania

Intervento aereo dei pompieri.

1' DI LETTURA

Catania – L’elicottero ‘Drago 142’ dei Vigili del fuoco è intervenuto sorvolando il mare per monitorare le operazioni di traino e attracco nel porto della nave Siremar “Filippo Lippi”. Il velivolo Aw 139 in servizio al reparto Volo di Catania non ha effettuato alcun tipo di soccorso. A conclusione delle operazioni ha fatto rientro in sede.