Incendio di rifiuti tossici a Bagheria, il Comune: “Finestre chiuse”

Fiamme domate

PALERMO – Un incendio è divampato oggi in contrada Monaco, prolungamento via Dante, a Bagheria, in provincia di Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i volontari della Protezione civile comunale.

Il Comune: “Finestre chiuse”

Nella zona si è alzata una coltre di fumo che è stata notata da ogni parte della cittadina. Ad andare in fiamme oltre sterpaglie anche cumuli di rifiuti anche speciali e tossici come eternit. Le fiamme sono state spente, tuttavia “permane in zona un cattivo odore – osservano dal Comune di Bagheria -, pertanto si consiglia ai residenti di continuare a tenere le finestre chiuse sino a quando non sparirà del tutto l’olezzo maleodorante”.