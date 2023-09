Incendio in casa: madre e due figli si mettono in salvo

La cucina è stata danneggiata dalle fiamme

GIARDINELLO (PALERMO) – Tragedia sfiorata nel Palermitano. Un incendio è divampato a Giardinello in un’abitazione in via Machiavelli dove si trovavano una mamma con i due figli. La donna ha avuto la prontezza di riflessi di uscire subito e mettersi in salvo con i suoi figli. Nell’immobile si trovava una bombola a gpl e solo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico ha evitato la deflagrazione. La cucina è stata danneggiata dalle fiamme. Pare che a scatenare il rogo sia stato il malfunzionamento un elettrodomestico.