Incendio a Sciacca, interrotto il transito sulla Ss 115

Lunghi incolonnamenti di auto in attesa dell'autorizzazione a ripartire

SCIACCA – Un incendio di sterpaglie si è propagato ai bordi della strada statale 115, all’ingresso est di Sciacca (Agrigento). Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile comunale e la polizia di Stato.

Incendio a Sciacca

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno lambito un deposito di attrezzi agricoli. Dall’incendio si è generata una densa coltre di fumo che si è diffusa in alcune vie nell’abitato della città.

Durante l’intervento di spegnimento del fuoco il traffico da e per Agrigento è stato interrotto per ragioni di sicurezza. Ne sono scaturiti lunghi incolonnamenti di auto in attesa dell’autorizzazione a ripartire.