Incidente nel Palermitano, auto si ribalta: due feriti

L'impatto è avvenuto tra Borgetto e Palermo, in direzione Pioppo-Monreale

BORGETTO (PA) – Incidente stradale questa notte, intorno alle 2,30, tra Palermo e Borgetto, sulla Strada Statale 186, in direzione Pioppo-Monreale. Dalle prime informazioni sembra che un’auto con due persone a bordo si sia ribaltata, probabilmente a causa dell’alta velocità.

Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere le due persone coinvolte nello scontro. I due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Palermo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Questa mattina un altro incidente mortale in via Rocciola Scrofani, zona Contrada Trebalate, a Modica, in provincia di Ragusa. Ieri pomeriggio, l’impatto violento tra un’auto, un’Opel Corsa, e una moto, a Sferracavallo, in provincia di Palermo, è costato la vita a Giovanni Graziano, 44enne.