Incidente mortale a Palermo, 30enne in monopattino investito e ucciso

Inutili i soccorsi del 118

PALERMO – Incidente mortale a Palermo. La vittima è un trentenne originario del Ghana, ma residente in città. Era su un monopattino elettrico quando è stato investito da una Bmw in corso dei Mille.

Lo scontro in monopattino, illeso un ventenne

Al volante della macchina c’era un palermitano di 20 anni rimasto illeso. È risultato negativo all’alcol test. L’impatto è avvenuto intorno alle 6. I due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. La vittima è andata a sbattere contro un’auto parcheggiata. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

I vigili urbani dell’Infortunistica stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica, acquisendo le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.