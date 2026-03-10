Si schianta con l'auto contro un muro, morto un uomo di 47 anni

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

ROMA – Incidente mortale a Roma, nella zona di Montesacro. Un uomo di 47 anni ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato prima su alcuni veicoli in sosta e poi contro un muro. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo, intorno alle 19. Secondo una prima ipotesi della polizia municipale, il 47enne potrebbe aver perso il controllo della sua Renault Scenic a causa di un malore. In corso accertamenti all’istituto di medicina legale de La Sapienza per ricostruire l’accaduto.