Incidente mortale sulla statale 118, un giovane perde la vita

Scontro fatale tra due auto, la vittima è Francesco Mannella FOTO

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Tragedia tra Agrigento e Raffadali dove questa mattina si è verificato un terribile incidente lungo la strada statale 118. Il bilancio è pesantissimo: un morto e due feriti.

La vittima è Francesco Mannella, 29 anni, operatore ecologico di Porto Empedocle. L’uomo è deceduto all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove era stato trasportato d’urgenza. Troppo gravi le ferite riportate.

La dinamica dell’incidente

L’empedoclino viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta.

Gli occupanti dell’altro mezzo, un ventunenne e un ventenne, hanno riportato ferite lievi e non sono in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.