Tragico impatto mortale a Trabia: perde la vita un 70enne

I carabinieri stanno effettuando i rilievi

TRABIA (PALERMO) – Incidente stradale a Trabia lungo la statale 113. Nello scontro è morto un uomo di 70 anni, James Kevin Landis, americano residente ad Altavilla Milicia.

L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un automobilista che si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi. L’incidente si è verificato nei pressi di Villa Cecilia.

Nel luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi.

Il traffico nella zona è bloccato per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Un altro incidente nella notte

Un altro tragico impatto si è verificato nella notte a Capaci, in via Sommariva. A scontrarsi, in questo caso, sono state una vettura e una moto, con il conducente di quest’ultima, Nunzio Cusimano di 45 anni, che ha perso la vita. Anche la figlia del centauro ha riportato delle conseguenze ed è stata trasportata in ospedale dove si trova in gravi condizioni.