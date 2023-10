Incidente e tragedia sulla A1: muore l’imprenditore Salvatore Barone

Era originario di Modica: la dinamica

FIRENZE – Incidente nel weekend sulla A1, due morti, diversi feriti: l’imprenditore ragusano Salvatore Barone non ce l’ha fatta. Si tratta del fondatore di una delle società leader nella realizzazione di piscine per i privati.

La dinamica dell’incidente

Un destino amaro per Salvatore Barone sull’autostrada A1, il principale collegamento tra Incisa, Pontassieve e Firenze. Un minibus mercedes ha scavalcato, secondo le prime ricostruzioni, a grande velocità il guardrail invadendo la corsia opposta. A guidare il van era un 73enne di Prato, Saverio Picerno, che ha travolto e ucciso, sul colpo, Salvatore Barone. Feriti due passeggeri.

Inutili i soccorsi

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco sul posto, l’elisoccorso ha trasportato i feriti in ospedale. L’auto di Barone era ridotta a un groviglio di lamiere. Purtroppo, per l’imprenditore, non c’è stato alcunché da fare.

Il cordoglio sui social

“Sono senza parole Salvatore – scrive Francesco – ti dicevo sempre che nella vita tu costruivi sogni non piscine. Ti stimavo davvero come imprenditore, a tutte le persone che mi hanno chiesto informazioni sulla mia piscina ho sempre parlato di te con toni entusiasti. Non è giusto andarsene così a 47 anni, senza un perché, solo perché una macchina impazzita ti centra in pieno mentre sei tranquillo per la tua strada. il pensiero mi mette i brividi, mi fa stare male male male.Un abbraccio grande ai tuoi cari…”.