Tragico incidente sulla Palermo-Agrigento, un uomo perde la vita

E' successo tra Misilmeri e Bolognetta. Chi è la vittima

PALERMO – Incidente mortale sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Un uomo ha perso la vita nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all’altezza del chilometro 242. Si tratta di Roberto Coniglio, 42enne di Mussomeli.

Incidente sulla Palermo-Agrigento: l’auto si è ribaltata

Si trovava alla guida di una Mercedes classe B che, per cause ancora in fase d’accertamento è uscita di strada e si è ribaltata più volte. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti della zona. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo: non è rimasto che accertare il decesso.

Dodici vittime in pochi giorni

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. Non risultano altri mezzi coinvolti. L’incidente sulla Palermo-Agrigento è soltanto l’ultimo di una lunga serie. Si tratta della dodicesima vittima sulle strade siciliane dall’inizio di settembre.

L’incidente nel Siracusano

Soltanto due giorni fa, tre persone hanno perso la vita in uno scontro tra due moto avvenuto nel Siracusano. Si tratta di marito e moglie di 33 e 39 anni, di Catania e di un quarantenne di origini romene che abitava nel Ragusano. Sia la coppia che l’uomo viaggiavano su due Kawasaki.