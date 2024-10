Paternò, incidente e tragedia sulla Statale 284: ci sono due vittime

Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica

CATANIA – Incidente a Paternò: i primi accertamenti parlano purtroppo di due persone morte in un grave scontro sulla statale 284, in provincia di Catania. L’incidente è avvenuto in contrada Scalilli, tra Paternò e Santa Maria di Licodia, e ha coinvolto un’auto e un camion, che ha preso fuoco dopo lo scontro.

Ancora in corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi l’auto, che viaggiava in direzione Biancavilla Paternò, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia per un malore o una distrazione del conducente.

L’incidente a Paternò

Il camion si sarebbe trovato così di fronte l’auto. Sterzando bruscamente per evitarla sarebbe andato a sbattere contro il muro di contenimento, incendiandosi. Entrambi i conducenti sono morti.

Sul luogo sono presenti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia e diverse ambulanze. È arrivato anche l’elisoccorso ma è ripartito dopo poco tempo, dato che per i due non c’era nulla da fare.