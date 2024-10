Incidente a Monreale, perde il controllo della Smart che si ribalta

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale

PALERMO- Ha perso il controllo della sua Smart, l’auto si è ribaltata ed è finita in un canalone. Momenti da incubo per un giovane automobilista e il suo passeggero che stavano viaggiando sulla panoramica di Monreale, in direzione Palermo.

I soccorsi

L’incidente si è verificato all’altezza dell’ex ospedale San Ciro, dove si è temuto il peggio per i due ragazzi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. I due giovani, nonostante la violenza dell’impatto, hanno riportato soltanto alcune escoriazioni.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. In base ai primi accertamenti, l’auto sarebbe uscita di strada perché l’asfalto era bagnato, ma le indagini sono tuttora in corso. (Foto Ludovico Giurintano)