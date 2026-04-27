 Sovicille, incidente d'auto e incendio: muore un 37enne
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Auto a fuoco dopo un incidente, muore il guidatore

vigili del fuoco
Aveva 37 anni
SIENA
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1 min di lettura

SOVICILLE (SIENA) – Auto a fuoco dopo un incidente stradale, morto un uomo di 37 anni. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Sovicille (Siena) lungo la statale 233 Siena-Grosseto.

L’intervento dei vigili del fuoco a Sovicille

Secondo quanto spiegato i vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle 23.55 per l’incendio di una vettura a seguito di incidente stradale. Al termine delle operazioni di spegnimento, all’interno dell’auto è stato rinvenuto il corpo del 37enne.

Sul posto anche personale del 118, polizia stradale e Anas. 

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