SOVICILLE (SIENA) – Auto a fuoco dopo un incidente stradale, morto un uomo di 37 anni. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Sovicille (Siena) lungo la statale 233 Siena-Grosseto.
L’intervento dei vigili del fuoco a Sovicille
Secondo quanto spiegato i vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle 23.55 per l’incendio di una vettura a seguito di incidente stradale. Al termine delle operazioni di spegnimento, all’interno dell’auto è stato rinvenuto il corpo del 37enne.
Sul posto anche personale del 118, polizia stradale e Anas.