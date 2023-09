Incidente sull’A19, automobile si ribalta: lunghe code VIDEO

L'uomo alla guida della vettura è finito sull'asfalto

PALERMO – Automobile si ribalta lungo l’Autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Trabia in direzione della città etnea, causando lunghi incolonnamenti con tempi di percorrenza di oltre un’ora.

La vettura era guidata da un uomo che nell’impatto è finito sull’asfalto e fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e cure mediche del caso.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e la polizia stradale, arrivata sul posto, cercherà di ricostruirla.