Incidente sulla A 19: muore un 57enne, feriti un bimbo e la madre

PALERMO – Incidente mortale ieri pomeriggio sulla A 19: a perdere la vita è stato Massimo Frumenti, di 57 anni, romano residente a Catania. Autostrada riaperta intorno alle 23.

Incidente mortale, la ricostruzione

Nello scontro tra due auto all’altezza di Resuttano, in direzione del capoluogo siciliano, sono rimasti gravemente feriti anche un bambino e la madre. Sono tutte e due in prognosi riservata. È stato necessario l’intervenuto dell’elisoccorso per trasportare i feriti.

I rilievi sono stati condotti dagli agenti della polizia stradale.