Incidente sulla Catania-Ragusa: coinvolta anche una bimba di pochi mesi

Uno scontro tra diversi mezzi avvenuto forse per un sorpasso azzardato.

CATANIA. Ancora la famigerata Statale 194, quella che collega il capoluogo etneo a Ragusa, al centro delle cronache. Un incidente, con inevitabile impatto di auto, che ha coinvolto quattro mezzi (altri due sarebbero riusciti a schivare in extremis l’impatto): tre suv e un’utilitaria.

L’incidente potrebbe essere avvenuto (la ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti) per un sorpasso azzardato. Siamo in territorio di Lentini.

Attimi di paura per un sinistro stradale che ha coinvolto anche una bimba di pochi mesi che si trovava a bordo di una delle vetture. Fortunatamente, i feriti non sono in pericolo di vita.

Sul posto carabinieri e municipale.