Incidente sulla Palermo-Agrigento: “A ogni pioggia si sfiora la tragedia”

Cresce l'allarme. Ennesimo caso lungo lo stesso tratto

PALERMO – Nuovo incidente sulla strada statale 121, ancora una volta all’altezza di contrada Coda di Volpe, dove a gennaio tre persone hanno perso la vita. Sono rimaste coinvolte tre auto: in base a una prima ricostruzione, uno dei mezzi sarebbe uscito di strada, finendo poi contro i veicoli che percorrevano la carreggiata in senso opposto.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati il 118 e i carabinieri. Due le persone rimaste ferite e soccorse dai sanitari. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico, lunghe code si sono formate sue entrambe le direzioni di marcia dello scorrimento veloce, dove, per l’ennesima volta in concomitanza col maltempo, si verifica un incidente.

Nei mesi scorsi, i sindaci di tutto il comprensorio hanno scritto una lettera alla Regione e all’Anas per ribadire ancora una volta la pericolosità della statale 121, sottolineando la necessità di interventi strutturali concreti e puntando il dito contro la chiusura del viadotto, ormai off-limits da undici anni.

Cresce l’allarme

“Il tratto della strada statale 121 noto come “Coda di Volpe”, in particolare la pericolosissima curva a gomito, rappresenta da anni una minaccia concreta per la sicurezza degli automobilisti – hanno scritto -. In condizioni meteorologiche avverse la situazione diventa drammatica. Si verifica un preoccupante e costante aumento del numero di incidenti. Problema più volte segnalato e mai affrontato con interventi risolutivi. Ormai non si può più parlare di fatalità”.

Raffica di incidenti

L’ultimo incidente risale soltanto a cinque giorni fa, quando un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. A febbraio si sono registrati almeno altri quattro scontri, con tre feriti trasportati in ospedale. A fine gennaio il terribile schianto tra un’automedica e un autocarro che è costato la vita a due autisti soccorritori e alla loro paziente: la stavano accompagnando in ospedale a Palermo per fare la dialisi.