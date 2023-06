Scontro tra due auto nel Messinese: un ferito grave, interviene l’elisoccorso

È successo lungo la strada che da Patti conduce a Tindari

MESSINA – Grave incidente ieri sera, intorno alle 22:15, nel Messinese. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una mini Cooper e una Fiat 500 Abarth.

Secondo una prima ricostruzione, la Mini Cooper, con a bordo due persone, stava rientrando a Patti da Tindari. Una volta giunta all’altezza di Contrada Valle si sarebbe scontrata con la Fiat 500 che viaggiava nella direzione opposta. L’impatto è stato violento. Tanto che l’auto è finita contro un muretto e si è ribaltata.

Immediati i soccorsi. Per uno dei due ragazzi a bordo della Fiat 500 Abarth si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito al Policlinico di Messina, date le gravi condizioni. L’altro è stato trasferito all’Ospedale Barone Romeo di Patti.

Sul posto sono giunte due ambulanze, i Carabinieri di Patti, i Vigili del Fuoco del locale distaccamento e un carro attrezzi per il recupero delle due vetture incidentate.