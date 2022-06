Traffico bloccato, l'auto è uscita di strada per cause ancora da accertare

1' DI LETTURA

CATANIA – Traffico bloccato per un incidente sulla strada statale 121, all’altezza di Belpasso. Per cause ancora da accertare, un’auto è uscita di strada autonomamente.

Feriti i tre occupanti dell’auto, si attende l’intervento dell’elisoccorso. Sul luogo sono intervenuti i Vigili urbani e il personale dell’Anas per ripristinare la circolazione.