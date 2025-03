Weekend di incidenti a Palermo: sei feriti, due sono in gravi condizioni

Ubriaco travolge un pedone e quattro auto

PALERMO – Scia di incidenti stradali nel fine settimana in città: sei persone sono rimaste ferite, due sono in prognosi riservata. L’ultimo ieri mattina, quando T.F, un ciclista di 49 anni è uscito di strada mentre percorreva il lungomare Cristoforo Colombo all’Addaura.

L’incidente all’Addaura

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua bici ed è finito violentemente per terra. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia.

Le ferite si sono rivelate particolarmente gravi ed è stato necessario il ricovero al Trauma center: il ciclista è in prognosi riservata.

Automobilista ubriaco in via Oreto

Momenti di paura anche nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4.30: un automobilista alla guida di una Volkswagen Golf ha travolto un pedone in via Oreto e un’auto che stava attraversando l’incrocio. Uscito fuori strada, ha terminato la sua corsa contro tre veicoli parcheggiati.

In questo caso si sono registrati quattro feriti, che il 118 ha trasportato al Policlinico e al Civico. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno sottoposto l’automobilista, un 35enne palermitano, all’alcoltest. L’esame è risultato positivo e per lui è scattata la denuncia. Gli è inoltre stata ritirata la patente.

Scontro tra auto e scooter in via Ernesto Basile

Poco prima, ma stavolta in via Ernesto Basile, ad avere la peggio è stato il conducente di uno scooter. A.D, di 55 anni, è infatti rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo ciclomotore e un’auto.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 108, dove l’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto, battendo la testa. E’ stato ricoverato all’ospedale Civico, anche in questo caso la prognosi è riservata. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.

La tragedia in viale Regione Siciliana

La scorsa settimana a Palermo ha perso la vita Francesco Zito, 22 anni. Il ragazzo si trovava a bordo di una Fiat Punto quando ha perso il controllo del mezzo in viale Regione Siciliana ed è finito contro la pensilina dell’Amat.