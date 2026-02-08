Chi sono le due ventenni morte in due incidenti avvenuti quasi in contemporanea

Rita Sanitate e Ilaria Alfarano hanno perso la vita nella stessa notte. Grave un bambino

Sono Rita Sanitate, 26 anni, e Ilaria Alfarano, 20, le due ragazze morte nella stessa notte in due diversi incidenti, nel Barese. La prima è deceduta sulla strada provinciale che collega Rutigliano a Mola di Bari.

L’automobile sulla quale viaggiava, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza urtando ripetutamente il guardrail prima di terminare la corsa contro un albero.

Il figlio di 8 anni di Rita Sanitate e altre due persone che erano in auto con loro sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Le condizioni più critiche sono quelle del bambino giunto in codice rosso al Policlinico di Bari.

Incidenti Bari, la provinciale è pericolosa da anni

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il tratto stradale è caratterizzato da numerose curve e, al momento del sinistro, l’asfalto risultava bagnato a causa delle precipitazioni.

La stessa provinciale era già stata teatro, in passato, di altri episodi mortali, con due giovani vittime registrate nel 2001 e nel 2011. Originaria di Conversano e residente a Mola di Bari, Rita Sanitate lascia anche una bambina di cinque anni. “I miei figli, la mia vita”, scriveva sui social prima della tragedia.

Il cordoglio del sindaco di Mola di Bari

“Oggi è una giornata pesante per tutti noi – ha scritto Giuseppe Colonna, sindaco di Mola di Bari, sui social – La notizia del tragico incidente sulla SP Mola–Rutigliano ci lascia un dolore difficile da raccontare. Una giovane vita spezzata, altre persone che stanno lottando”.

“Davanti a tutto questo resta solo il silenzio e una grande tristezza. In queste ore la nostra Comunità si stringe con affetto sincero attorno alle famiglie coinvolte. Siamo vicini a chi soffre e continuiamo a sperare con il cuore per chi è ferito. A loro e ai loro cari va tutta la nostra vicinanza più vera”, ha concluso.

Incidenti Bari, chi era Ilaria Alfarano

Nella stessa notte, quasi in contemporanea un altro incidente mortale sulla provinciale tra Bitritto e Bitetto. La 20enne Ilaria Alfarano, residente a Bitetto, studentessa universitaria di Infermieristica all’ateneo di Bari, ha perso il controllo dell’auto che è uscita fuori strada. Fatale lo schianto contro un albero.

Tanti in paese definiscono quella strada pericolosa in quanto buia e piena di curve. La famiglia di Ilaria Alfarano è originaria di Adelfia ma vive a Bitetto da sempre. Il padre della giovane vittima lavora come ingegnere alla Città Metropolitana.

Da Facebook arriva il cordoglio della sindaca Fiorenza Pascazio: “Ogni volta che arrivano notizie come quella dell’incidente della scorsa notte, ogni volta che una giovane vita viene spezzata tanto bruscamente… non c’è nessuna parola che possa aiutare. E il pensiero va alla famiglia, al dolore immenso e inconsolabile che l’ha colpita. Ilaria era una giovane donna piena di vitalità e di sogni”.

