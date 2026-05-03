Ancora un fine settimana di sangue sulle strade

PALERMO – “Mi hanno ucciso un figlio. Tra tre giorni dovevamo festeggiare il nostro compleanno. A casa c’è il tuo regalo, ma non potrai più aprirlo”, scrive Liliana, la madre di Dario Matranga, morto in un incidente stradale.

L’incidente mortale in viale Lazio

La notizia dell’incidente in via Lazio, a Palermo, aggrava il bilancio di un fine settimana di morte e dolore. Dario Matranga avrebbe compiuto 37 anni. Si occupava di servizi giuridici per l’impresa. Era alla guida di una Vespa che si è scontrata stamani, domenica 3 maggio, intorno alle 8 del mattino con una Fiat Panda all’incrocio con via Libertà. Alla guida della macchina, presa a noleggio, c’erano due turisti slovacchi. Bisognerà accertare le responsabilità, ma resta il dramma di una giovane vita spezzata. Matranga lascia una moglie e un figlio piccolo.

Tre anni fa Matranga era sopravvissuto a un incidente dalla dinamica simile. Quella volta l’impatto avvenne in via Roma. Il giovane guidava sempre con la stessa Vesp. Poche ore dopo sostenne l’esame di laurea dal letto del pronto soccorso del Policlinico collegato in videoconferenza.

L’anestesista morto

Il primo maggio a perdere la vita è stato Davide Bellina, che di anni ne aveva 39. Faceva l’anestesista all’ospedale Giglio di Cefalù. Viaggiava in sella ala sua moto lungo la statale 113 a Campofelice di Roccella quando si è scontrato con una Jeep Renegade condotta da un uomo di 57 anni. A tentare di salvarlo sono stati i suoi colleghi.

Simone aveva solo 17 anni

La più giovane vittima del fine settimana di dolore, l’ennesimo, è Simone Angelo. Aveva solo 17 anni. Era in Vespa lungo la Provinciale 18, non lontano dal cimitero di Custonaci, in provincia Trapani. Ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Le esequie saranno celebrate domani, lunedì 4 maggio, nel santuario Maria Santissima di Custonaci. E sarà ancora una volta un funerale a cui parteciperanno dei ragazzi, radunati per l’ultino saluto a un amico morto troppo presto.