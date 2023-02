Incidenti, week-end maledetto sulle strade della Sicilia

Da Trapani a Ragusa (foto Assenza)

PALERMO – Week-end maledetto sulle strade siciliane. L’ultima tragedia in ordine di tempo è arrivata dalla provincia di Agrigento, dove nella notte tra sabato e domenica un giovane ha perso la vita in un incidente autonomo. Raimondo Giglia era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Per lui non c’è stato nulla da fare. La sua morte ha gettato nello sconforto un’intera città, Aragona, che ha annullato i festeggiamenti del carnevale in segno di lutto. “Siamo sconvolti”, le parole del sindaco, Giuseppe Pendolino.

Morte anche a Palermo

Non ce l’ha fatta neanche Martino Terranova, il 22enne di Palermo che il 15 febbraio, a seguito di un grave incidente in via Luigi Cadorna, nel quartiere Albergheria, era stato ricoverato all’ospedale Civico. Il 22enne era a bordo della sua moto da cross Husqvarna e si è scontrato con una Smart guidata da un 37enne. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

Giovane in prognosi riservata a Castelvetrano

L’elenco degli incidenti in Sicilia non ha risparmiato neanche la provincia di Trapani. È in prognosi riservata il 29enne finito fuori strada nella notte tra sabato e domenica lungo la Statale 115 a Campobello di Mazara. L’auto si è ribaltata e incendiata. Il giovane è ricoverato all’ospedale di Castelvetrano.

Incidenti in provincia di Ragusa

La scia di incidenti non ha risparmiato la Sicilia orientale. Grave un agricoltore a Ispica, nel Ragusano, finito in un burrone mentre guidava il suo trattore con un rimorchio. Il muro di cinta in pietra contro il quale si è scontrato non ha retto e il mezzo è finito in una scarpata profonda. Tanta paura, e tre feriti, anche lungo la strada provinciale che conduce all’aeroporto di Comiso. Qui un’Audi si è scontrata con altre due auto nella notte tra sabato e domenica.