Incontro società natatorie-Figuccia: “Installeremo le telecamere”

PALERMO – Qualche giorno fa le società natatorie del comune di Palermo hanno lamentato i “soliti disservizi all’impianto di viale del Fante”. L’assessore Figuccia aveva annunciato che avrebbe incontrato le stesse società che “tengono in piedi la struttura stessa”.

L’incontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi e da questo è venuto fuori che “mercoledì prossimo, 18 gennaio, prenderà il via l’installazione delle telecamere di sorveglianza lungo tutto il perimetro della piscina comunale di viale del Fante, con i lavori che dureranno circa 15 giorni“. Ad annunciarlo è l’assessore Figuccia.

“Inoltre – spiega Figuccia -, stiamo predisponendo un bando per fare eseguire a ditte esterne piccoli lavori di manutenzione degli impianti tecnologici: sono questi i primissimi interventi che il Comune sta mettendo in atto per cercare di rendere un po’ più ‘normale’ la piscina comunale, sicuramente uno degli impianti più disastrati che abbiamo ereditato dalla passata amministrazione”.

La piscina comunale sarà interessata da alcuni lavori, questo anche perché rientra tra le opere finanziate dal Pnrr, ma non solo: “Alle società ho illustrato i primi passi che stiamo facendo. A cominciare dalla creazione di una cabina di regia che vedrà coinvolti proprio i dirigenti sportivi, che così potranno seguire in maniera più diretta l’intero percorso di ammodernamento dell’impianto. Inoltre – continua l’assessore -, abbiamo fatto un primo passo per il ritorno del pubblico sugli spalti, eliminando una delle criticità che impediva la concessione dell’agilità, la possibilità, cioè, di creare il microclima adatto per l’ingresso degli spettatori. Nei prossimi giorni, incontrerò i due responsabili dei lavori di ristrutturazione della piscina finanziati dal Pnrr con 11 milioni di euro, gli architetti La Cerva e Maida, con i quali cercheremo di stilare un crono-programma affinché la piscina possa rimanere aperta anche con gli operai: infatti, mentre si lavorerà nella vasca coperta, quella scoperta sarà fruibile dagli atleti e viceversa“.

“Infine, cercheremo di stipulare convenzioni con il Cus Palermo e alti gestori di piscine private affinché i nostri atleti abbiano maggiori possibilità di allenarsi – ha concluso l’assessore Figuccia – , in attesa di costruire una nuova piscina, magari in uno dei quartieri periferici e con meno impianti”.